임수향 번아웃 고백…“인생 정리 중, 슈퍼카도 팔았다”

이미지 확대 배우 임수향이 지난 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 라이(LIE) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.9.4 뉴스1

이미지 확대 유튜브 채널 ‘임수향거북이와두루미’ 캡처

배우 임수향이 번아웃을 고백하며 인생을 정리 중이라 밝혔다.14일 임수향의 유튜브 채널 ‘임수향거북이와두루미’에는 “차근차근 정리하기! 옷 정리가 필요해”라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 임수향은 제작진에게 “제가 지금 인생을 정리하고 있지 않나”며 번아웃을 겪은 뒤 달라진 심정을 털어놓았다.그는 “지난해에 ‘KBS 연기대상’에서 상 받고 집에 왔는데 그때부터 번아웃이 오면서 생각이 많아졌다”고 고백했다.이어 “남극까지 촬영도 갔다 왔고, 너무 바빴다. 생각이 그때부터 많아져서 인생을 조금 깔끔하게 미니멀 라이프를 살고 싶다는 마음이 들었다”고 밝혔다.임수향은 “차도 팔았다. 다 의미 없다”며 “솔직히 말하면 다 버리고 다 새로 사고 싶다. 사람의 욕심은 끝도 없다”고 했다.임수향은 옷장을 정리하면서 “옷도 나눔도 하고, 버릴 거 버리고 플리마켓도 할 거다”며 “청바지는 내 인생 최애라 쉽게 못 버린다”고 말해 웃음을 자아냈다.뉴스24