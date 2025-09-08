윤후, 父 윤민수 이혼에 “이제 혼자 알아서 해야지”

이미지 확대 SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 윤민수의 아들 윤후가 부모의 이혼에 대한 심경을 솔직히 밝혔다.지난 7일 방송된 SBS ‘미운우리새끼’에는 이혼한 전처와 한집에 살고 있는 윤민수와 그의 아들 윤후의 하루가 담겼다.현실적인 문제로 전처와 이혼한 후에도 한 집에서 각방을 쓰며 동거 중인 윤민수의 집에 아들 윤후가 등장했다.윤민수는 아들에게 “네가 다시 한국에 올 땐 어떻게 될지 모른다”고 말했다.그러면서 “아빠, 엄마가 그때쯤은 따로 살 수도 있다. 지금처럼 같이 못 있는다. 네가 엄마와 있을지 아빠랑 있을지 모른다”고 했다.윤민수와 그의 아내는 지난해 갈라섰지만 집이 팔리지 않아 현재 같은 집에서 따로 생활 중이다.윤후는 “아빠랑 이런 얘기를 처음 해서 당황스럽다”라고 반응했다.윤민수가 “나중에 엄마, 아빠가 같이 안 지내는 모습을 보면 어떨 거 같냐”라고 묻자 윤후는 “생각보다 (괜찮다). 이제 혼자 알아서 해야 한다. 학교 잘 다니고”라고 답했다.그러면서 “노는 건 아빠랑 놀 거 같다. 그런데 지내는 건 엄마 집에서”라고 했다.윤민수는 “아빠 집이 생기면 네 방도 만들어 둘 거다. 친구들 놀러 와도 같이 먹을 수 있게 바 분위기로 만들어줄까?”라며 너스레를 떨었다.윤후는 “좋다. 그렇게 해주면 감사하죠”라고 말했다.한편 윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼했다.두 사람은 같은 해 11월 아들 윤후를 낳았다. 하지만 결혼 18년 만인 지난해 이혼 사실을 알렸다.윤민수는 아들 윤후와 함께 MBC TV 가족 예능물 ‘일밤·아빠! 어디가?’에 출연해 주목받았다.윤후는 이 프로그램으로 인기를 얻어 다수의 광고에도 나왔다.뉴스24