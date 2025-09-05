에스파, 오늘 ‘리치 맨’으로 복귀…선주문량 111만장

일렉 기타 사운드가 내세운 댄스곡

통산 7번째 밀리언셀러 도전

이미지 확대 걸그룹 에스파가 6번째 미니앨범 ‘리치 맨’을 공개했다.



SM엔터테인먼트 제공

현재 걸그룹 1강 체제를 구축하고 있는 ‘에스파’가 6번째 미니앨범 ‘리치 맨’(Rich Man)을 내고 통산 7번째 밀리언셀러에 도전한다.소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 5일 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 공개되는 미니앨범 ‘리치 맨’은 전날까지 선주문량이 약 111만 장을 돌파했다. 미니 2집 ‘걸스’(Girls), 3집 ‘마이 월드’(MY WORLD), 4집 ‘드라마’(Drama), 정규 1집 ‘아마겟돈’(Armageddon), 미니 5집 ‘위플래시’(Whiplash), 싱글 ‘더티 워크’(Dirty Work)에 이어 일곱 번째 밀리언셀러 달성이 기대되고 있다.‘리치 맨’은 일렉 기타 사운드가 특징인 댄스곡으로, 중독성 있는 톱라인과 다양하게 전개되는 밴드 사운드가 멤버들의 개성 있는 보컬과 어우러졌다. 여기에 간결하고 눈에 잘 띄는 동작들로 이뤄진 포인트 안무와 후반부로 갈수록 고조되는 에너지를 선보인다.‘리치 맨’ 뮤직비디오에서 멤버들은 자기만의 리듬대로 움직이는 주체적인 존재를 차량 추격전과 럭비 경기로 표현했다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘리치 맨’을 비롯해 휘파람 소리가 인상적인 ‘드리프트’(Drift), 상대의 가식적인 모습을 비유한 ‘버블’(Bubble), 알앤비(R&B) 장르의 ‘카운트 온 미’(Count On Me) 등 6곡이 수록됐다.에스파는 이날 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’를 시작으로 음악 프로그램에도 출격한다.유용하 전문기자