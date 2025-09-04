대한매일상회 바로가기
[포토] 고현정, ‘우아한 미소’

수정 2025-09-04 15:06
입력 2025-09-04 15:06
1/ 6


‘사마귀’ 고현정이 건강이 안 좋아 촬영을 중단한 적이 있다고 말했다.

SBS 새 금토드라마 ‘사마귀:살인자의 외출’(극본 이영종/연출 변영주/이하 ‘사마귀’) 제작발표회가 4일 오후 2시 서울 목동 SBS 사옥에서 열렸다.

고현정은 극 중 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해한 연쇄살인마 정이신으로 등장한다.

고현정은 최근 건강이 안 좋았다고 밝힌 것과 관련해 “건강이 안 좋았던 것은 사실이다, 중간에 촬영을 좀 못 했다가 나중에 복귀했다”라며 “멋진 배우들이 많이 도와주시고 정말 많이 배려해 주셨다”라고 말했다.

이어 “‘사마귀’ 작품에 더 애정을 갖게 됐다, 내 작품이 아니라 우리의 작품이고 한 사람으로 좌지우지되는 작품이 아니다, 감독님 이하 스태프 모든 배우들로 만들어진 작품이라는 걸 느꼈다, 그래서 이 작품이 더 많은 분에게 선보였으면 좋겠다는 바람이 있다”라고 덧붙였다.

‘사마귀’는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 ‘사마귀’인 엄마와 예상 못 한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. ‘화차’ 변영주 감독과 ‘서울의 봄’ 이영종 작가가 의기투합했으며, 고현정 장동윤이 주연을 맡았다.



오는 5일 밤 9시 50분 첫 방송.

온라인뉴스팀
닫기