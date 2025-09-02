[포토] 전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’

1 / 10 이미지 확대 배우 전지현이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 전지현과 강동원(오른쪽)이 2일 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 디즈니 플러스 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 전지현 강동원이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 전지현이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 전지현이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 전지현과 강동원이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 강동원이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 이미숙이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 배우 이상희가 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

이미지 확대 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 배우들이 포즈를 취하고 있다. 2025.9.2

“김희원 감독님, 정서경 작가님 작품이라 배우로서 욕심이 났던 작품이었어요. 그리고 무엇보다도 강동원 씨와 더 늦기 전에 꼭 한번 촬영해보고 싶었고요.”(전지현)“저도 전지현 씨 때문에 이 작품을 선택했어요. 그간 정말 희한하게 못 만났는데, 이번에 같이 할 수 있어서 좋았습니다.”(강동원)디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘북극성’은 이른바 국내 최고의 ‘작감배’(작가·감독·배우)가 모인 작품으로 제작 단계부터 화제를 모았다.연출은 ‘눈물의 여왕’, ‘작은 아씨들’의 김희원 PD와 영화 ‘범죄도시4’의 허명행 감독이 공동으로 맡았고, 영화 ‘헤어질 결심’, ‘아가씨’, ‘박쥐’ 등의 공동 각본가인 정서경 작가가 극본을 썼다.주연을 맡은 전지현도 2일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 제작발표회에서 훌륭한 제작진, 배우와 함께 할 기회를 놓칠 수 없었다고 밝혔다.전지현은 ‘북극성’에서 유엔대사 출신 대통령 후보 서문주 역을 연기했다. 그간에 보여줬던 모습보다 한층 더 내면이 단단하고 큰 이상을 지닌 캐릭터다.강동원은 국적 불명의 용병회사 출신 특수요원 산호 역을 맡아 다양한 액션을 펼쳤다.두 배우는 20년 넘게 연기 생활을 하며 인기배우 자리를 지켜왔지만, 이번 작품으로 처음 호흡을 맞췄다.전지현은 “(극 중) 여러 가지 상황이 몰아치다 보니 제 여러 매력도 보여 줄 수 있는 계기가 아니었나 싶다”며 “강동원 씨와 촬영하면서 ‘이렇게 어른 연기를 한 적이 있었나’라는 대화도 나눈 적이 있다”고 돌아봤다.국적 불명 특수요원 산호 역을 맡은 강동원도 “우리가 어렸을 때 만났다면 완전히 다른 느낌이었을 것 같다”며 “모니터링해보니 ‘뭘 좀 아는 남녀’가 서로를 바라보는 그런 느낌이 나더라”고 말했다.한반도 정세라는 거대한 수레바퀴 아래서 대선 후보 문주는 끊임없이 생명의 위협을 받고, 요원 산호는 그를 지키기 위해 고군분투한다. 이를 화려한 액션 장면을 풀어냈다.강동원은 “처음에는 차가운 액션이었다면 뒤로 갈수록 문주를 지키기 위한 (감정이 담긴) 액션으로 가지 않았나 싶다”고 말했다.이외에도 연기력 하나로 극을 휘어잡는 여러 배우가 ‘북극성’에 같이 출연한다.할리우드 배우이자 영화 ‘스타트렉’ 시리즈에 출연한 존 조를 비롯해 김해숙, 이미숙, 박해준, 유재명, 오정세, 이상희, 주종혁 등이 각자 개성 강한 캐릭터를 맡았다.김해숙은 여성 대통령 채경신, 박해준은 차기 대선후보 장준익, 이미숙은 정계를 쥐락펴락하는 국내 최대 해운사 회장 임옥선을 연기했다.김해숙은 “섭외가 왔을 때 (역할에 대한) 두려움도 있었다”며 “카리스마 있는 대통령인 동시에 사람 냄새가 나는 인물을 그리고 싶었는데, 작가가 너무 멋진 대통령을 만들었다”고 설명했다.‘북극성’은 한반도 정세 급변과 북미 관계, 전쟁 위기라는 큰 주제를 다룬다.배경도 미국, 중국, 일본, 이라크 등 13개국을 다뤘고, 총기 테러와 기차 폭탄테러 등 다양한 사건이 매회 쏟아진다. 이처럼 큰 사건들이 쉴 새 없이 이어지면서 시청자들을 ‘북극성’ 속의 대한민국으로 끌어당긴다.국정원장 역할의 유재명 배우는 “대본을 펼치는 순간 상상할 수 없는 세계가 펼쳐지고, 스케일(규모)이 크고 스펙터클하면서도 종잡을 수 없는 세계로 빠지는 경험을 했다”며 정서경 작가를 셰익스피어에 비유하기도 했다.‘북극성’은 총 9부작으로, 10일부터 디즈니+에서 순차 공개된다.온라인뉴스팀