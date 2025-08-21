메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

유진, ‘2년째 쉬는’ 기태영 저격 “연기 오래 안 해서 어색”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-08-21 11:43
입력 2025-08-21 11:43
이미지 확대
유튜브 채널 ‘유진VS태영’ 캡처
유튜브 채널 ‘유진VS태영’ 캡처


배우 유진이 남편 기태영의 연기를 저격했다.

20일 유튜브 채널 ‘유진VS태영’에는 ‘보드게임 리뷰하랬더니 왜 또 승부야’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 기태영 유진 부부는 두 딸과 함께 다양한 보드게임을 진행했다.

제작진은 ‘부르르 진동 타워’라는 전기, 진동 젠가를 전달했다. 이를 본 기태영은 신기해하며 전기에 놀란 듯한 제스처를 취했다.

이미지 확대
유튜브 채널 ‘유진VS태영’ 캡처
유튜브 채널 ‘유진VS태영’ 캡처


가족들 모두 반응하지 않았고, 유진은 기태영을 놀리며 “연기를 너무 오래 안 하셨네… 오빠 좀 어색했다”고 저격해 웃음을 자아냈다.

이에 기태영은 머쓱해하며 “다시 가자”고 외쳤다.

이후에도 유진과 기태영은 언성을 높여가며 열성적으로 보드게임을 해 눈길을 끌었다.



한편 유진 기태영은 2011년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 기태영은 2023년에 종영한 SBS 드라마 ‘트롤리’가 마지막 작품이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기